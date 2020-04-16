Adana'daki trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Esen ve araçta bulunan babası Yusuf Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana 'da kamyonla çarpışan kamyonetteki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

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