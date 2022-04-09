Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini anne Mesude ve baba Adem Avan'a sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, olayı duyan ailenin yakınları başsağlığı için şehidin evine geldi.

Şehit Yusuf Avan'ın evli ve bir kız babası olduğu öğrenildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.