Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın esir aldığı askerleri serbest bırakmasını istedi - Son Dakika
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Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın esir aldığı askerleri serbest bırakmasını istedi

25.06.2022 17:47
Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın esir aldığı askerleri serbest bırakmasını istedi

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda teslim olan Ukraynalı askerlerin serbest bırakılmasını istedi.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda teslim olan Ukraynalı askerlerin serbest bırakılmasını istedi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Türk ve Ukrayna bayrakları açan Ukraynalılar, savaş karşıtı ve esir askerlerin serbest bırakılmasını talep eden dövizler taşıdı.

Gruptakiler, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşını okudu, savaş sırasında yazılmış şarkıları seslendirdi.

Dernek Başkanı İrem Tarı, burada yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde Ukraynalıların esir askerler için toplandığını söyledi.

Ülkelerini korumak isteyen Ukraynalıların Rusya tarafından tutuklandığını aktaran Tarı, şunları kaydetti:

"Esir askerler 3 gün sonra mahkemeye çıkarılacaklar. Rusya bizim askerlerimize 'terörist' diyor. Kendi evini savunan terörist mi olur? İşgalciler evimize, toprağımıza gelince biz ne yapmalıydık? Tabii ki kendi toprağımızı savunacağız. Bizim erkeklerimiz kaçmadılar. Bizim topraklarımızı savunuyorlar. Onun için mi terörist oldular? Biz bunu kabul etmiyoruz. Tüm dünyanın bize destek vermesini istiyoruz. Onların serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: AA

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın esir aldığı askerleri serbest bırakmasını istedi - Son Dakika

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