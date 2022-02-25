Adana'daki Ukraynalılardan barış çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'daki Ukraynalılardan barış çağrısı

25.02.2022 15:32
Adana'daki Ukraynalılardan barış çağrısı

ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde başlayan savaşın son bulması için barış çağrısı yaptı.

ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde başlayan savaşın son bulması için barış çağrısı yaptı. Yakınlarına ulaşamayan Ukraynalı kadınlar, gözyaşı döküp yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Çocuklarıyla ülkelerinin bayraklarını taşıyan Ukraynalılar, 'Ukrayna'ya destek ver, Rus saldırganlığına dur de', 'No Putin', 'Savaşa hayır', 'Putin savaşı durdur' yazılı pankartlar açtı. Kentte yaşayan farklı milletlerden çok sayıda kişinin de destek verdiği Ukraynalılar, "Ukrayna yaşasın, kahramanlar yaşasın", "Ne Mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

'TÜRK KARDEŞLERİMİZ BİZE DESTEK OLSUN'Grup adına açıklama yapan Ukrayna asıllı Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, "Bu savaş durmazsa ben kendi hayatımı Ukrayna için vermeye, silahımı alıp gitmeye hazırım. Eşim Türk ve onu zor tutuyorum. O da birlikte gitmeye hazır. Bizim canımız yanıyor. Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Lütfen Türk kardeşlerimiz bize yardım edin, bize el uzatın. Biz beraber çok güçlüyüz. Ukrayna'ya destek olan resmi ve resmi olmayan kurumların binalarına Ukrayna bayrağı açmaları bizim için büyük bir destek olur" dedi.

Açıklamanın ardından konuşan Ukraynalı kadınlar da savaşın durması için Türkiye ve diğer ülkelerden destek isteyip, barış çağrısında bulundu. Ülkelerindeki yakınlarına ulaşamadıklarını belirten kadınlar gözyaşı döktü.


YORUMLAR
500
Ukraynalılar Adana'da gözyaşlarıyla Rusya'yı protesto etti: Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır Ukraynalılar Adana'da gözyaşlarıyla Rusya'yı protesto etti: Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci yaşadıkları dehşeti anlattı Rus tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Rus tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı

Ukrayna, Adana, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'daki Ukraynalılardan barış çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:43:59. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'daki Ukraynalılardan barış çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement