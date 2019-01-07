Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye gönderildi.



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 4 Ocak Cuma günü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.



Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu öğrenilmişti.



Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalarla bunlara ait mermi ve fişek ele geçirilmişti.

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