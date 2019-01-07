Son Dakika Haberleri: Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu

55 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye gönderildi.

Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye gönderildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 4 Ocak Cuma günü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu öğrenilmişti.

Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalarla bunlara ait mermi ve fişek ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Kozan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi Önce Kuzeni, Ardından Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kayıp Genç Kız Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var 16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:03:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]