Adana'daki Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 13'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 13'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Kozan'da 19, Ceyhan
ve Feke
ilçelerinde birer, Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki ayrı eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı, bugün sabah saatlerinde Kozan Adliyesine çıkarıldı. Zanlılardan 13'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:32 Kaynak: İHA
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