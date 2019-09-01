Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Tacizden usanan 12 kadın, 80 yaşındaki sapığı tuzağa düşürüp polise teslim etti

HDP'li Güven'e göre Urfa Valisi Ceylanpınar'daki 2 polisin başka bir polis tarafından öldürüldüğünü söyledi