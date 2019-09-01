Son Dakika Haberleri: Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

2 saat önce

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]
ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler; 2 kilo 502 gram esrar, 40 bonzai, 70 uyuşturucu hap, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, 1 yıl önce ele geçirilen 50 kilo eroin operasyonunun firari şüphelisi Savaş B.'nin de olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Fatma S. ve Azize Ç., serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yusuf Mert Ç., Hasan Ç. ve Savaş B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı
Tacizden usanan 12 kadın, 80 yaşındaki sapığı tuzağa düşürüp polise teslim etti HDP'li Güven'e göre Urfa Valisi Ceylanpınar'daki 2 polisin başka bir polis tarafından öldürüldüğünü söyledi Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]