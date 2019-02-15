Adana'daki Uyuşturucu Operasyonunda Biri Uzman Çavuş, 2 Tutuklama
1 saat önce
ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi.
ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili biri uzman çavuş, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. D-400 karayolunda önlem alan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo kokain ele geçti. Araçtaki biri uzman çavuş, 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden uzman çavuş C.Z. ve bir kişi tutuklandı, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
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