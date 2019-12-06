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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün 17 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Y.C.D, E.C. ve R.T. tutuklandı, V.K. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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