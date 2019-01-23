Adana'daki Uyuşturucu Ticareti Davasında Karar
1 saat önce
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne 4 yıl 7 ay ile 11 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
Adana
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne 4 yıl 7 ay ile 11 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail K. ve İslam Ö. ile başka suçtan tutuklu bulunan İbrahim D, tutuksuz sanıklar Esrin K. ve Paşa B. ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunmaları alınan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan İslam Ö'yü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 11 yıl hapis ve 12 bin lira para, Esrin ve İsmail K'yi ise 4 yıl 7'şer ay hapis ve 5 bin lira para cezasına mahkum etti.
Sanıklardan İsmail K'nin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilen duruşmada sanıklardan Paşa B'nin ve İbrahim D'nin beraatına hükmedildi. Polis
ekipleri, Ceyhan
ilçesinden 17 Haziran 2017'de 1'i kadın 3 kişinin merkez Seyhan
ilçesindeki Barbaros Mahallesi
'ne gelip uyuşturucu hap alacağı ihbarını almıştı. İhbar üzerine yapılan operasyonda Esrin K'nin iç çamaşırındaki poşette 2 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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