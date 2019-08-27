Son Dakika Haberleri: Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar
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Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar

2 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanıktan 2'sinin beraatine, tutuklu sanık hakkında ise düşme kararı verilerek tahliyesine hükmedildiAdana 10.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.K, eşi tutuksuz sanık Z.K. ve S.Ş.D. ile avukatları katıldı.

Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar, System.String[]

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanıktan 2'sinin beraatine, tutuklu sanık hakkında ise düşme kararı verilerek tahliyesine hükmedildi

Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.K, eşi tutuksuz sanık Z.K. ve S.Ş.D. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Z.K, Hatay'a giderken yol kontrolü esnasında kocası R.K'nın kendisine 'bunlar tütün' diyerek birtakım maddeler verdiğini belirterek, "Ben bu maddenin esrar olduğunu sonradan anladım. Ben hiç uyuşturucu madde ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık S.Ş.D. ise huzurda bulunan tutuklu sanık R.K'nın dayısı olduğunu ve olay günü araçla dayısının evine gittiğini söyledi.

Dayısını ve yengesini Hatay'a götürmek üzere yola çıktıklarını belirten sanık S.Ş.D, "Kendi aracımla dayımın evine gittiğimde ben olmadığım sırada arabama esrar konulmuş. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık R.K. da olay nedeniyle çok pişman olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirterek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıklar R.K. ve Z.K'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, sanık S.Ş.D. hakkında ise "isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar Z.K. ve S.Ş.D'nin "isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine, sanık R.K'nın ise aynı suçtan farklı bir mahkumiyet hükmü bulunduğu için hakkında düşme kararı verilerek tahliyesine hükmetti.

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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