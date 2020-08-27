Adana'daki yangından etkilenen hayvanlara veteriner hekimlerden şefkat eli - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangından etkilenen hayvanlar, ilçedeki gönüllü veteriner hekimlerce ücretsiz tedavi ediliyor.

Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangının yaraları sarılıyor.

Yangında dumandan etkilenen veya alevler nedeniyle yanık yaraları oluşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yardımına veterinerler koşuyor.

Vatandaşların yaralı hayvanları, ilçedeki gönüllü serbest veteriner hekimler tarafından ücretsiz tedavi ediliyor.

Veteriner hekim Tevfik Yüceli, AA muhabirine, yangının ardından köylerde telef olan hayvanlar ile zarar gören tarım alanlarının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışması başlatıldığını belirtti.

Bu çalışmalarda tespit edilen yaralı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de seferber olduklarını anlatan Yüceli, şunları söyledi:

"Biz de serbest veteriner hekimler olarak yaraları sarma, vatandaşlarımıza faydalı olma konusunda harekete geçerek bu hayvanları ücretsiz tedavi etme kararı aldık. İlçede serbest çalışan 24 veteriner hekim arkadaşımız da bu yönde katkı koymaya hazır olduklarını bildirdi. Bugüne kadar 20 koyun, 10 keçi, bir de büyükbaş olmak üzere 31 yaralı hayvanın tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Az da olsa katkımız olduysa ne mutlu bize."

Yüceli, yaralı hayvanların tedavisini üstlenmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.