Adana'daki yanlış adres cinayeti davası

Adana'da alacaklısının evi yerine başkasının evinin kapısını çalması sonucu çıkan, bir kişinin öldüğü, biri kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ö. ve geçen celse tahliye edilen Abdilmecit C. ile sanıkların avukatları geldi.

Sanık Ali Ö. ise eski savunmalarını tekrarladığını söyledi.

Olay günü evde otururken araba çarpması sesine benzer ses duyduğunu ifade eden Ali Ö, "Silahımı alıp aşağıya indim. Kim olduklarını sorunca biri bana küfür edip, 'ya borcunu vereceksin ya da canını vereceksin' diyerek üzerime 2 kişi saldırdı. Kendilerine, kimseye borcum olmadığını söyledim. Birisi 'sıkın kafasına' deyince korkutmak için tabancamla rastgele ateş ettim. Pişmanım." dedi.

Diğer sanık Abdilmecit C. ise ölen Erhan K'dan 3 bin lira borç aldığını, 700 lirasını ödediğini, olay sırasında da evden dışarı çıkmadığını iddia etti.

Mahkeme savcısı, sanık Ali Ö'nün tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ali Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, eksikliklerin giderilmesi, dinlenmeyen tanık ve müştekilerin dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.



Olay

Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 25 Aralık 2018'de Erhan K, arkadaşları ile birlikte alacaklısı olduğu Abdilmecit C'nin evi yerine yanlışlıkla bitişikteki Ali Ö'nün evine gitmiş. Çıkan kavgada Ali Ö, tabancayla Erhan K'yi öldürmüş, arkadaşı Soner D'yi yaralamıştı. Ali Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen Abdilmecit C. tutuklanmıştı. Abdilmecit C. geçen celse tahliye edilmişti.