Son Dakika Haberleri: Adana'daki "Yanlış Adres Cinayeti" Davasında Karar

Adana'daki "Yanlış Adres Cinayeti" Davasında Karar

57 dakika önce

Adana'da ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuğunu öldürmek istediği sırada, adresleri karıştırdığı için 14 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanık, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki
Adana'da ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuğunu öldürmek istediği sırada, adresleri karıştırdığı için 14 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanık, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Çaktır ile öldürülen kız çocuğunun babası Faruk Erbil ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı'nın okuduğu Yargıtay 1.Ceza Dairesinin bozma kararında suçun nitelendirilmesi yönünde eksik inceleme yapıldığına işaret edilerek, mahkemece keşif yapıldığını belirtti.

Sanık Çaktır ise son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Evin içinde lamba yanmıyordu. Ben yolda aracın içinden ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Korkutmak için ateş ettim. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, daha önce müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık Çaktır'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aleyna Erbil, 13 Eylül 2015'te merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evinde, kanepede oturduğu sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Çaktır'ı Konya'daki evinde yakalamıştı. Çaktır, yargılandığı Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğu olası kasıtla öldürme" suçundan 29 Aralık 2015'te müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından karar, suçun nitelendirilmesi yönünden eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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