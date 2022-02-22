Üye Girişi
ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM - Son Dakika

ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

22.02.2022 12:19

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi'nce hazırlanan 3 TIR'lık insani yardım malzemesi Afganistan'a gönderildi.

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi'nce hazırlanan 3 TIR'lık insani yardım malzemesi Afganistan'a gönderildi.

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin hayırseverlerin destekleriyle hazırladığı, içerisinde gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 3 TIR, Yüreğir ilçesindeki Kızılay Afet Merkezi'ndeki programın ardından Ankara'dan hareket edecek İyilik Treni'ne uğurlandı. "Adana'dan Afganistan'a Gönül Köprüsü" sloganıyla organize edilen yardımla ilgili konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Afganistan'da 40 yıldır iç savaş yaşandığını belirtti.

Türk halkının mazlum coğrafyalara yardım etmeyi görev bildiğini vurgulayan Ramazan Saygılı,

"Afganistan'da göçü durdurma, mazlum ve mağdurların yaralarına merhem olma adına Türkiye'nin her bir tarafında devletimiz tarafından, Kızılay tarafından dayanışma ilan edildi. Adana'dan oralardaki mazlumların, mağdurların, yetimlerin sofrasına katık, kaşığına lokma olmak için hayırseverlerden, iş dünyamızdan, sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bağışları bugün Ankara'ya gönderip oradaki tren katarlarına yükleyerek Afganistan'a ulaştıracağız" diye konuştu.

ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM
ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM
ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

YORUMLAR
500
ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyorİdlib'de oksijen dolum tesisi açıldı, yardım dağıtıldı Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyorİdlib'de oksijen dolum tesisi açıldı, yardım dağıtıldı

Türk Kızılayı, Afganistan, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement