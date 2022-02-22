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Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi

22.02.2022 11:18
Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi

Adana'da, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve giyim malzemesi gönderildi.

Adana'da, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve giyim malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan giyim, gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Kızılay Afet Merkezindeki törenin ardından Ankara'dan hareket edecek "İyilik Treni"ne uğurlandı.

"İyilik Treni"nde birleştirilecek yardımlar, Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının mazlumlara yardım etmeyi görev bildiğini söyledi.

Bu kapsamda Afganistan için de harekete geçtiklerini belirten Saygılı, "Hayırseverlerden, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bağışları bugün nasip olursa tırla Ankara'ya göndereceğiz. Oradan trenle Afganistan'a ulaştıracağız. Bu anlamda bize destek veren bütün hayırseverlere müteşekkiriz." diye konuştu.

Saygılı, belirli aralıklarla Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlar gönderdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Afganistan'a düzenli bir şekilde 15 güne bir tırlarımızı Ankara'da buluşturuyoruz. Ankara'dan trenlerle gönderdiğimiz yardımlar 14 günde Afganistan'daki yetimlere, mağdurlara, savaş sıkıntısı yaşamış insanlara ulaşıyor. Adana'dan bugün 3 tır gönderiyoruz. İçerisinde, yağ, un, pirinç, çocuk bezi, hijyen malzemeleri ve kıyafet gönderiyoruz."

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Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi

Afganistan, Ankara, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika


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