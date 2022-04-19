Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

19.04.2022 16:25
Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Adana'dan, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve hijyen malzemesi gönderildi.

Adana'dan, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve hijyen malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi ile Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfı iş birliğinde hazırlanan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri yüklü 3 tır, Kızılay Afet Merkezindeki törenin ardından Ankara'dan hareket edecek "İyilik Treni"ne uğurlandı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, gazetecilere, dünyada her gün binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Saygılı, Türk Kızılay olarak Afganistan'daki iç kargaşa nedeniyle yaşanacak göçü yerinde durdurma adına bu tür faaliyetlerde bulunduklarını aktararak, "Dünyadaki 58 noktada yaptığımız gibi muradımız o ki Afganistan'da da ramazanda yoksul, ihtiyaç sahibi yetim, mağdur ve mazlumlara dokunmak, sofrasına katık olmak, kaşığına lokma olmak istiyoruz. Kızılay olarak milletimizden gelen bağışları ulaştırıyoruz. Türk Kızılay milletimizin iyilik eli." dedi.

Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Karabulut da vakıf olarak çeşitli ülkelere yardım toplayıp, Türk Kızılay aracılığıyla ulaştırdıklarını bildirdi.

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Afganistan, Kızılay, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'dan Afganistan'a insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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