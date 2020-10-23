Adana'dan dünyaya şifa yayılacak - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, bölgede yetişen doğal bitkilerden, endemik türlerden çaylar, ilaçlar, karışımlar, değişik tarifler ile Türkiye'ye ve dünyaya şifa yaymayı planladıklarını söyledi.

Vali Süleyman Elban başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adana'da yetişen tıbbi aromatik bitkiler ve bu bitkilerin potansiyelleri ele alındı.

Vali Yardımcısı Zafer Öz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saliha Kırıcı, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Serpil Demirci Kayıran ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, Vali Elban konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Eski çağlardan günümüze kadar bitkilerin gerek besin kaynağı gerekse hastalıklara karşı tedavi amaçlı kullanıldığını belirten Vali Elban, teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde çok sayıda kimyasal ya da sentetik kökenli ilaç geliştirildiğini ancak bitkilerin halen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların en önemli doğal kaynağı olduğunu dile getirdi.

Efsanelere göre ölümsüzlük iksirini bulduktan sonra kaybeden, yaptığı ilaçlarla insanları sağlıklarına kavuşturan Lokman Hekim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen Çukurova'da çok çeşitli bitkiler yetiştiğine dikkat çeken Vali Elban, "Lokman Hekim'in başta şifa iksiri olmak üzere bu bölgede yetişen doğal bitkilerden, endemik türlerden çaylar, ilaçlar, karışımlar, değişik tarifler ile Türkiye'ye ve dünyaya şifa yaymayı planlıyoruz" dedi.

Adana'nın sahip olduğu biyoçeşitlilik nedeniyle önemli bir konumda olduğunu kaydeden Vali Elban, Adana'da yetişen tıbbi aromatik bitkilerin potansiyellerinin de en iyi şekilde kullanılması için yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

Bitkilerin ithalat ve ihracat durumlarına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saliha Kırıcı tarafından gerçekleştirilen sunumla devam etti.

Botanik Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerinin yer aldığı Botanik Bahçesinin kent peyzajının önemli yeşil alanlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tuncel, bahçenin bilim dünyasına hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, Türkiye'de botanik bahçesi kurulması için en uygun yerin iklimi nedeniyle Çukurova Bölgesi olduğunu anlattı. Botanik Bahçesinin kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çakan, "Bahçemiz sahip olduğu iklim avantajından ötürü Türkiye'deki botanik bahçeleri içerisinde en zengin Palmiye çeşitliliğine sahip bahçe olma özelliğinde. Kışın donlardan çabucak etkilenen Palmiye türlerini kış boyunca bahçemizde her gezip görebilmeniz mümkün" dedi. Prof. Dr. Çakan ayrıca, endemik bitkilerin koleksiyonunu oluşturarak koruma altına aldıklarını bildirdi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise yaklaşık 200 dekarlık bir alanda kurulu bulunan ÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki türlerinin saptanması, bitki tür çeşitliliğinin korunması, dünyadaki canlı yaşam ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlaması ile botanik bilim dalı konusunda araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması amacıyla kurulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tuncel, Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerinin yer aldığı Botanik Bahçesinin aynı zamanda yabani hayvanlara da ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Vali Süleyman Elban da Çukurova Üniversitesi Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne gerekli desteği vererek Adanalıların ata mirası olan bitkilerin ve değerlerinin koruma altına alınmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. - ADANA