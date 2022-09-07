Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı

07.09.2022 16:18
Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı

Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan genç tutuklandı.

Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan dün gelerek anneannesinin Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi H.T'yi tüfekle ateş açarak yaralayan ve gözaltına alınan Y.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan H.T'nin, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşmiş, bunun üzerine Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açmıştı.

Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
İhbar üzerine geldiği Diyarbakır'da sokak sokak kayıp kardeşini arıyor İhbar üzerine geldiği Diyarbakır'da sokak sokak kayıp kardeşini arıyor
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Bağlar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement