Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşmiş, bunun üzerine Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı - Son Dakika

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