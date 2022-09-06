Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı - Son Dakika
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Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı

06.09.2022 14:48
Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı

Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan kişi yakalandı.

Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Bunun üzerine 17 yaşındaki Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açtı.

Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Y.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı - Son Dakika
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