Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu - Son Dakika

Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu

Şanlıurfa'da bir vatandaş Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurup turistlere ikram etti.

Şanlıurfa'da bir vatandaş Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurup turistlere ikram etti.

Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı


Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen bir vatandaş, leğenini alıp Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında çiğköfte yoğuran şahıs, ziyarete gelen turistlere ikram etti. Çiğköftenin tadına bakan turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Şanlıurfa isotu ile yoğurdu


Yaklaşık 40 derecelik sıcağın altında çiğköfte yoğuran Umut Günaydın, "Şanlıurfa'nın misafirperverliğine bayıldım. Burada çiğköftemizi yoğurduk. Çiğköfteyi farklı turist arkadaşlarımıza ikram ettik. Biz çiğköfteyi etsiz yapıyoruz. İlk akla gelen çiğköfte de Şanlıurfa'nın çiğköftesidir. Biz onu yıllardan beri öyle biliyoruz. Bu yüzden Balıklıgöl'e, başkentine geldik. Biz burayla gurur duyuyoruz. Her zaman tavsiye edeceğimiz bir yer. Çiğköfteyi Balıklıgöl'de balıklara sıfır alanda yoğurdum. Hem manzarası hem de atmosferi çok güzeldi, çok eğlendik. Biz çiğköfteyi cevizli ve fındıklı yaptık. Biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim köftemiz cevizli ve fındıklıdır. Şanlıurfa'dan isotu gelir. Çiğköftemizi aşkla yaptığımız için damaklarda bir tat bırakır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı 18:18 Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:11 Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı
18:47
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
18:18
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 19:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]