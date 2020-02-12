Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Adana'dan, rejimin saldırısı altındaki İdlib kentinden kaçan sivillere son 1 ayda 11 tır yardım gönderildiği bildirildi.

Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi, System.String[]

Adana'dan, rejimin saldırısı altındaki İdlib kentinden kaçan sivillere son 1 ayda 11 tır yardım gönderildiği bildirildi.


Adana'da yaklaşık 50 STK'nın oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, yaptıkları toplantıda, 11 tırı bölgeye göndererek sivillere yardım dağıttıklarını söyledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir aradayız İdlib'in yanındayız" kampanyasına tüm vatandaşların sahip çıktığını vurgulayan Eraslan, Adana'nın da bu kampanyaya önemli bir destek verdiğini ve bölgeye yardımlarının devam edeceğini söyledi. Eraslan, "Sadece İdlib'e değil, Malatya ve Elazığ'a da yardımlarımızı ulaştırdık. Deprem bölgesine ilk ulaşan kurumlardan birisiyiz. Acil yardım, arama kurtarma ekiplerimiz günlerce bölgede fedakar bir şekilde çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.


Mart ayında yapılacak toplantıda Adana ile ilgili bir mini çalıştay yapacaklarını da vurgulayan Eraslan, "Yaşadığımız ilin birçok eksiği olduğunu yöneticilerimiz de her fırsatta dile getiriyor. Biz de STK'lar olarak vatandaşlarımızla yöneticilerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Adana'da faaliyet gösteren dernek ve vakıfların bir üst çatısı olarak sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu şehir için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.


Toplantıda, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi ve aileyi koruyacak adımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması da kararlaştırıldı. - ADANA

İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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