Adana'dan İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Adana'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.



Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan kampanyada temin edilen battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, ayakkabı, gıda ve bebek maması gibi ihtiyaç malzemeleri vakıf gönüllülerince araca yüklendi. Tır, vakıf binası önünde düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

Vakıf Başkanı Abidin Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Saldırılar sonucu Türkiye sınırına yakın bölgelere sivillerin göç ettiğini anımsatan Serin, "İdlib'de yaşayan Suriyelilerin durumları içler acısı. Bizler de buna kayıtsız kalamazdık. Bu çerçevede yardım kampanyası başlattık. Topladığımız yardımlar bugün itibarıyla yola çıkacak. Türkiye genelinde vakıf olarak toplam 30 yardım tırı gönderiyoruz." diye konuştu.