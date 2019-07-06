Adana'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

Adana'dan 330 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Adana'dan 330 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Adana Havalimanı'ndaki uğurlamada Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından hacılar yakınlarıyla vedalaştı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamaya Diyanet İşleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Yalçınkaya, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ile yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar da katıldı.

Bu yıl Adana'da bin 337 kişinin kutsal topraklara gideceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Miras için ölmek isteyen karısını ağaca yaslanarak izledi!

Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi

Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı