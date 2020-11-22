Adana'dan İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

Adana'da toplanan bir tır dolusu kuru gıda, İzmir'deki depremzedelere sıcak yemek ikramı için bölgeye gönderildi.

Adana Valiliği koordinasyonunda ve Türk Kızılay aracılığıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından depremzedeler için kuru gıda bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin Türk Kızılay'ın aşevleri için kuru gıda bağışında bulunduğunu belirten Saygılı, kuru gıdaların afetzedelere sıcak yemek olacağını kaydetti.