Son dakika... Adana'dan orman yangınlarına karşı yağmur duası - Son Dakika

Adana'dan orman yangınlarına karşı yağmur duası

ADANA - Ülke genelinde süren orman yangınlarına karşı Adana'daki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Son 1 ayda ülke genelinde orman yangınlarında yaşanan artışlar nedeniyle binlerce dönüm hektarlık alanlar kül oldu. Adana İl Müftülüğünce de şuanda Pozantı, Hatay'ın Dörtyol ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde devam eden orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camiye gelen vatandaşlar, namazın kılınmasının ardından dua etti.