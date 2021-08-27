Adana'dan, selden etkilenen bölgeler için hazırlanan yardım malzemesi dolu 10 tır, törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Valilik öncülüğünde, Türk Kızılay Adana Şubesi koordinasyonunda düzenlenen kampanya çerçevesinde toplanan 10 tır yardım malzemesi, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törenin ardından Kastamonu›ya gönderildi.

Vali Süleyman Elban, törende, Adanalı iş insanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla afet bölgesine 10 tır dolusu yardım malzemesi ve 3 milyon lira nakdi destek sağlandığını söyledi.

Kastamonu'da selden etkilenen bölgelere temizlik malzemesi, kıyafet ve gıda gibi ihtiyaçların sevk edildiğini aktaran Elban, gereklilik durumunda yardımların sürdürüleceğini bildirdi.

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