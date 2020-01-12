Adana'dan Suriye'ye "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi cezası - Son Dakika
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Adana'dan Suriye'ye "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi cezası

6 saat önce

Adana'dan Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheli, ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana'dan Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheli, ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine "drone" gönderdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli C.D'yi (32) Hatay'a göndermek istediği "drone"la kargo firmasında gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, Hatay'da bir adrese gönderdiği "drone"un daha sonra kaçak yollardan Suriye'ye götürüldüğü belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine 4 "drone" gönderdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana'dan Suriye'ye drone gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi cezası

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:13 Kaynak: AA
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