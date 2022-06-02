Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderildi

02.06.2022 16:47
Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderildi

Türk Kızılay tarafından Adana'dan Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya gönderilen insanı yardım malzemesi taşıyan tır, yola çıktı.

Türk Kızılay tarafından Adana'dan Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya gönderilen insanı yardım malzemesi taşıyan tır, yola çıktı.

Türk Kızılay Adana Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kızılay Adana şubelerinin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerinin olduğu tır, Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'nın da katıldığı törenle Ukrayna'ya uğurlandı.

Saygılı, yardımların toplanmasında katkı sunan Lions Avrupa Proje Koordinatörü Nilgün Niord ve Adana Elit Lions Kulübü yetkilileri ile Siber Yörük'e teşekkür etti.

Nilgün Niord ise Kızılay aracılığıyla Ukrayna'ya yardım eli uzatmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Kızılay, dünyanın her noktasına yardım ulaştıran bir iyilik hareketi. Bizim gibi benzer işler yapıyor. Bu nedenle bu güzide kurum ile iş birliği yapmaktan mutlu olduk. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay'a emanet ettik. Tüm katkı sunanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

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