ADANA DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmiş - Son Dakika

ADANA DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmiş

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmişADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmiş

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammed Al A.'nın yurda 'gazeteci' gibi girip topladığı istihbaratı terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Al A.?nın, DEAŞ'ın dağılma sürecinde Cezayir'e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Muhammed Al A.?nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Muhammed Al, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, ülkeye gazeteci gibi girmiş - Son Dakika

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