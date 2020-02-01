Adana deaş şüphelisi 4 suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yaptı. Tespit edilen adreslere giren ekipler, 4 Suriyeli yakaladı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edildi.

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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