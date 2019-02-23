Son Dakika Haberleri: Adana Demir Altınordu'yu 3-0'la Geçti

Adana Demir Altınordu'yu 3-0'la Geçti

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor evinde Altınordu'yu ağırladı.

Adana Demir Altınordu'yu 3-0'la Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor evinde Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demrispor'da Süleyman, topu ceza sahasına ortaladı. Kosecki'nin altı pasta ıskaladığı topu tamamlayan Vedat, net bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve top auta çıktı. 25. dakikada Adana Demirspor'da orta sahada topu kapan Süleyman, topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Rakibiyle hava topuna çıkan Kosecki, önce topu indirdi, sonra rakibini geçti. Koseck'i topu yanındaki Berk'e verdi. Berk düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 31. dakikada Adana Demirspor'da kullanılan taç atışında topu alan Berk, sağ kanattaki Kosecki'yi gördü. Rakibinin müdahalesine rağmen topu kazanan Kosecki, çizgiye indi ve yerden ortayla topu Vedat'a gönderdi. Vedat'ın plase şutunda top rakip savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 2-0 33. dakikada Adana Demirspor kalecisi Çağlar'ın gönderdiği uzun topu Pote kafasıyla Kosecki'ye indirdi. Kosecki'nin ara pasında topu önüne alan Berk kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunda kaleci Erce, topun sahibi oldu. 63. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Süleyman'ın ortasında Pote topa hamle yaptı. Pote'nin zayıf vuruşunda Altınordu kalecisi Erce, topun sahibi oldu. 73. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Süleyman, içeri sert bir orta gönderdi. Top Altınordu savunmasından sekti, direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu tamamlayan Vedat'ın şutunda top üstten auta çıktı. 75. dakikada sol kanattan atak geliştiren Altınordu'da Okan, topu ceza sahası sol çaprazındaki Sefa'ya gönderdi. Sefa'nın çaprazdan yaptığı plase vuruşta kaleci Çağlar, topun sahibi oldu. 84. dakikada kaleye 25 metre mesafeden serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Levent geçti. Levent'in arka direğe yaptığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Gladkiy, meşin yuvarlağı Altınordu ağlarına gönderdi. 3-0

KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Emre Malok xx, Cemal Bingül xx, Muhammet Yumak xx Adana Demirspor: Çağlar xx, Kaan xx (Batuhan dk. 54 x), Semih xx, Traore xx, Berk xxx, Vedat xxx (Gladkiy dk. 77 xx), Erdal xx, Süleyman xx, Kosecki xx (Levent dk. 46 x), Rassoul xx, Pote xx Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Anderson Teknik Direktör: Ümit Özat Altınordu: Erce xx, Hasan x, Kerim x (Serdar dk. 35 x), Ali xx, Sinan xx, Muhammed x (Okan dk. 46 x), Alican xx, Sefa xx, Berkay x, Anıl x (Oğulcan dk. 77 x), Murat xx Yedekler: Erhan, Recep, David, Enes Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Goller: Berk (dk. 25), Vedat (dk. 31), Gladkyy (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Semih, Rassoul, Traore (Adana Demirspor), Berkay, Sinan, Okan (Altınordu)

(Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Altınordu, Adana, Spor
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