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Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı - Son Dakika

Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı

03.07.2021 12:59

Adana Demirspor, Belhanda'nın ardından bir bomba daha patlatmak istiyor. Gözünü eski Galatasaraylı Bruma'ya diken Mavi Şimşekler, bonservisi PSV'de bulunan Portekizli oyuncu için maliyet araştırmasına başladı. Bruma, PSV'de kadroda düşünülmüyor.

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor. Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de eski Galatasaraylı Bruma'ya göz dikti.

Belhanda ile bombayı patlatan Adana Demir, bir başka G.Saraylı Bruma'ya da kanca attı

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı. Piyasa değeri 5 milyon euroya kadar gerileyen Bruma, PSV'de kadroda istenilmeyen oyunculardan. 2-3 milyon euro seviyelerinde bu transfer bitebilir.

Belhanda ile bombayı patlatan Adana Demir, bir başka G.Saraylı Bruma'ya da kanca attı

TOPLAMDA 41.9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı

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Son Dakika Spor Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı - Son Dakika Spor


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