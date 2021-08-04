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Adana Demir büyük bombayı patlatıyor! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı - Son Dakika

Adana Demir büyük bombayı patlatıyor! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı

04.08.2021 16:12

Süper Lig'e yeni dahil olan Adana Demirspor, transferde büyük bombaları patlatmak üzere. Siyah-beyazlılarla Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un bonservisi için el sıkışıldı. Beşiktaş, bu futbolcuları bedelsiz olarak bırakmaya tamam dedi. Ljajic ve Oğuzhan'ın maliyeti senelik 6 milyon euroyu aşıyor. Adana Demir, şimdi oyuncuları ikna etmek için çalışacak.

Costa, Teixeira, Godin transferlerini açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, maaş bütçesini düşürmek için maliyetli futbolcularını yollamaya çalışıyor. Adana Demir, adeta Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Fanatik'in haberine göre; senelik maliyeti 6 milyon euroyu aşan Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi konusunda el sıkışıldı.

Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı

KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞİR

Sergen Yalçın, Ljajic ve Oğuzhan'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Ljajic, senelik 3.5 milyon euroya yakın kazancını bırakmak istemiyor ama Adana Demir, bu rakama yakın bir teklif yapabilir. Oğuzhan da Beşiktaş'tan 2 milyon euro seviyelerinde para alıyor. İki futbolcunun da Adana Demir'e 'evet' deme ihtimali oldukça yüksek. Kısa süre içinde bu transferlerin netlik kazanması bekleniyor.

GENOA'YI REDDETTİ

Ljajic, İtalyan ekibi Genoa'nın teklifini reddederek Kara Kartal'ı zor duruma düşürmüştü. Genoa, Ljajic'e son olarak 1.7 milyon euro önermişti.

Adana Demir büyük bombayı patlatıyor! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı

Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demir büyük bombayı patlatıyor! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demir büyük bombayı patlatıyor! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı - Son Dakika
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