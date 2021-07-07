Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Geçtiğimiz hafta Başkan Murat Sancak'ın, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. O deli biz deli. Biz onu tutarız merak etmeyin. Maaşının yarısını da sponsorlar karşıladı" açıklaması yapmasının ardından bugün taraftarları heyecanlandıran o paylaşım geldi.
Adana Demir'in resmi hesabından yapılan paylaşımda Hande Yener'e ait 'İki Deli' parçasıyla transferin mesajı verildi. Ve not olarak, "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadesi düşüldü. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.
Son Dakika › Spor › Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik - Son Dakika Spor