Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Herkesin merak ettiği üçüncü doz aşıda plan netleşti! Tek bir şart var

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Geçtiğimiz hafta Başkan Murat Sancak'ın, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. O deli biz deli. Biz onu tutarız merak etmeyin. Maaşının yarısını da sponsorlar karşıladı" açıklaması yapmasının ardından bugün taraftarları heyecanlandıran o paylaşım geldi.

"İKİ DELİ"

Adana Demir'in resmi hesabından yapılan paylaşımda Hande Yener'e ait 'İki Deli' parçasıyla transferin mesajı verildi. Ve not olarak, "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadesi düşüldü. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.