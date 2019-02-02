Adana Demir Evinde Kazandı

Dpor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor evinde Gazişehir'i 3-2 mağlup etti.

Dpor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor evinde Gazişehir'i 3-2 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Vedat'ın ara pasında topla buluşan Süleyman, plase şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 20. dakikada orta sahada Segbefia kaptığı topu kısa pasla Chabbi'ye verdi. Chabbi'nin ara pasında topla buluşan del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi. 1-1 38. dakikada Adana Demirspor'da Süleyman sol kanatta buluştuğu topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topu kontrol eden Pote dönerek şutunu attı, top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-1 59. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan çalımlarla gelen Berk, topu yerden Traore'ye verdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Traore beklemeden şutunu attı. Kaleci Günay, topu kornere çeldi. 60. dakikada Adana Demirspor'da Vedat'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gazişehir savunmasından sıyrılarak yükselen Pote, şık bir kafa vuruşuyla kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti. 3-1 64. dakikada Gazişehir'de ceza sahası içinde topla buluşan Kerim topu saklamaya çalıştı ancak Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada penaltı kazanan Gazişehir'de topun başına Gökhan geçti. Sol köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla Gökhan, topu ağlarla buluşturdu. 3-2



KÜNYE



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Ali Şansalan xx, Önder Yılmaz xx, Murat Şener xx Adana Demirspor: Çağlar xx, Tayyib xx, Kaan xx, Traore xxx, Berk xx (İsmail dk. 90+6 ?), Vedat xx (Levent dk. 82 x), Hakan x, Süleyman xxx (Erdal dk. 77 x), Kosecki xx, Rassoul xx, Pote xxx Yedekler: Yusufcan, Adil, Mitrovic, Levent, Galadky Teknik Direktör: Yılmaz Vural Gazişehir FK: Günay xx, Yalçın xx, Mücahit x, Oğuz xx, Igor xxx (Oğulcan dk. 45 xx), Kerim xx, Segbefia x (Poepon dk. 66 x), Kubilay xx, Gökhan xx, Chabbi x (Erhan dk. 75 x), Valle xx, Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mehmet, Cihat Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Goller: Süleyman (dk. 3), Pote (dk. 38) (Adana Demirspor), del Valle (dk. 20) (Gazişehir) Sarı Kartlar: Kosecki, Hakan (Adana Demirspor), Igor, Kubilay, Kerim (Gazişehir)



(Rüşan Anıl Atar – Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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