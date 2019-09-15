Adana demirspor: 0-0

1'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in şutunu kaleci Goran çeldi. Dönen topu kontrol eden Samet Ali'nin şutu auta çıktı. 40'ıncı dakikada sol kanatta topla buluşah Volkan Şen, ceza sahasına girerek topa vurdu, savunmaya çarpan top Berk'in önünde kaldı. Berk vuruşunu yaptı, top auta gitti. 58'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Serdar, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 67'nci dakikada Aorta sahada topla buluşan Berk, ceza sahasına girdiği anda pasını Samed'e aktardı. Samed'in vuruşu az farkla auta çıktı. 82'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Gladkyy'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Samet Ali, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Goran'ın üzerine yolladı. Adana Demirspor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, ev sahibi olduğu derbi maçta Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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