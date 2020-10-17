Adana Demirspor: 1-0 - Son Dakika

Adana Demirspor: 1-0

17.10.2020 21:07
Adana Demirspor: 1-0, System.String[]

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Kemal Mavi (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)ALTAY: Burak (xxx) - Tolga (xxx), İbrahim (xxx), Lokman (xxx), Özgür (xxx), Scuk (xxx), Yekta (xx) (Dk. 57 Harun xxx), Kappel (xxx) (Dk. 87 Eren), Regattin (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Kemal Mavi (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ALTAY: Burak (xxx) - Tolga (xxx), İbrahim (xxx), Lokman (xxx), Özgür (xxx), Scuk (xxx), Yekta (xx) (Dk. 57 Harun xxx), Kappel (xxx) (Dk. 87 Eren), Regattin (xxx) (Dk. 75 William x), Erhan (xxx) (Dk. 87 Çağlar), Paixao (xxx) (Dk. 75 Gnanduillet xx)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Süleyman (xx), Anıl (xx), Rassoul (x), Tarık (xx), Hasan (x), Gökhan İnler (x) (Dk. 61 Volkan Şen x), Dibba (x) (Dk. 62 Erkan Zengin x), Emircan (x) (Dk. 46 Yunus x), Kosecki (x) (Dk. 46 Sinan x), Mehmet Akyüz (xx) (Dk. 75 Lanzafame x)GOL: Dk. 15 Paixao (Altay)SARI KARTLAR: Özgür, Regattin, İbrahim, Tolga (Altay) - Dibba, Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de iddialı iki ekibin karşı karşıya geldiği 5'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir ekibinin golünü 15'inci dakikada Paixao kaydetti.

9'uncu dakikada ev sahibi ekipten Erhan'ın pasında Paixao'nun şutunda kaleci Zubas topu zorlukla kornere çeldi. 11'inci dakikada Adana Demirspor atağında Mehmet Akyüz'ün uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı. 15'inci dakikada Altaylı Tolga'nın sağdan ortasında Paixao'nun altı pasın içinden kafasını kaleci Zubas topu çizgi üzerinde çeldi. Boşta kalan topu Paixao ağlara yolladı: 1-0. 21'inci dakiada Tolga'nın ortasında Paixao'nun volesinde top farklı şekilde auta çıktı. 35'inci dakikada Adana Demirsporlu Emircan'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Burak çeldi. Boşta kalan topta Dibba'nın şutunda kaleye giden topu İbrahim çıkardı.45'inci dakikada Gökhan İnler'in sert şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.İlk yarı 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada konuk ekipten Tarık'ın sağdan kullandığı köşe atışında Mehmet Akyüz'ün kafa şutunda top kaleci Burak'ta kaldı. 55'inci dakikada yakın mesafeden Mehmet Akyüz'ün sert şutunda kaleci Burak topu zorlukla çelmeyi başardı. 89'uncu dakikada Altaylı Eren'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Zubas parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Maçı Altay 1-0 kazandı.


Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0
Adana Demirspor: 1-0

Adana Demirspor, Bornova, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor: 1-0 - Son Dakika Spor

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