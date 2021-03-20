Adana Demirspor: 1-1

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Sezgin, Furgan (Dk.83 Berkay), Bedirhan, Onur (Dk.64 Tolga), Buğra, Furkan, Selman, Mevlüt (Dk.90 Emir), Kaan, Onur Arı (Dk.64 İbrahim Halil).ADANA DEMİRSPOR: Zubas- Tayyip, Sinan (dk.61 Rangel), Okan, Mehmet Akyüz (Dk.81 Volkan), Süleyman (Dk.61 Berk), Yunus, Hasan (Dk.82 Traore), Sedat (Dk.74 Emircan), Gökhan, Rassoul.?GOLLER: 90+4 Sezgin ( Eskişehirspor ) - Dk.89 Emircan ( Adana Demirspor ) SARI KARTLAR: Cengiz, Selman (Eskişehirspor) - Okan, Yunus, Berk (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.25'nci dakikada Soldan ceza sahasına giren Hasan'ın sert şutu direkten geri döndü.30'ncu dakikada ara pasla ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün şutunu kaleci Cengiz güçlükle kornere çeldi.77'nci dakika Bedirhan sağdan ceza sahasına girerken sert vurdu, top az farkla auto çıktı.89'ncu dakikada kontra atakta Volkan topu ceza sahasına kadar getirip, Emircan ile buluşturdu. Emircan da altı pas üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

90+4'ncü dakika ceza sahasındaki karambole topa vuran Sezgin, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

- Eskişehir