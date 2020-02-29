Adana Demirspor 1-1 Hatayspor - Son Dakika
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Adana Demirspor 1-1 Hatayspor

6 saat önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran EraslanAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki), Traore, Hasan Kılıç (Dk.

Adana Demirspor 1-1 Hatayspor, System.String[]

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 78 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz


Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Popov, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Dk. 61 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Alican Özfesli), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Aabid (Dk. 90 Soner Örnek)


Goller: Dk. 69 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 85 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Kılıç, Dk. 90 4 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 87 Sadi Karaduman, Dk. 90 2 Akın Alkan, Dk. 90 4 Soner Örnek (Hatayspor)


Adana Demirspor, Cemal Bingül, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:43 
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