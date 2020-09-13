Adana Demirspor: 1-3 - Son Dakika

Adana Demirspor: 1-3

STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx), İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (x), Sedat Dursun (x), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (x) (Dk.

Adana Demirspor: 1-3, System.String[]

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx), İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (x), Sedat Dursun (x), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (x) (Dk. 59 Recep Aydın x), Burak Altıparmak (xx), Burak Kapacak (x) (Dk. 83 Serdar Özkan ?), Özer Hurmacı (x), Ozan İsmail Koç (x) (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk x), Ali Akman (xx)ADANA DEMİRSPOR: Emilijus Zubas (xx), Tarık Çamdal (xx), Tayyib Talha Sanuç (xx), Joher Rassoul (xx), Anıl Karaer (xx) (Dk. 46 Sinan Kurt x), Hamidou Traore (xx) (Dk. 86 Süleyman Koç ?), Hasan Kılıç (xx), Mehmet Uslu (xx) (Dk. 72 Okan Alkan x), Pa Dibba (xxx), Sedat Şahintürk (xx) (Dk. 65 Jakub Kosecki xx), Mehmet Akyüz (xxx) (Dk. 86 Kerim Avcı ?)SARI KART: Ramazan Keskin (Bursaspor)

GOLLER: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48, Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de 2020/21 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk olduğu Bursaspor'u ilk yarıyı geride kapamasına rağmen 3 golle yendi.

Mücadelenin henüz 8'inci dakikasında genç ismi Ali Akman'ın golüyle öne geçen Bursaspor, soyunma odasına da önde girdi. Ancak, ikinci yarı ile birlikte bambaşka bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 48'inci dakika Mehmet Akyüz'ün golüyle eşitliği sağladı. Deneyimli oyuncu, 69'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 79'uncu dakikada ise Hasan Kılıç maçın skorunu belirleyen golü kaydederken, Adana Demirspor zorlu Bursaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Bursaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Akman, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Pa Dibba, sağ kanattan topla birlikte yan çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına girerek pasını çıkardı. Araya giren savunmacı Cüneyt Köz'ün ters vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz son andaki refleksiyle topa iki hamlede sahip oldu.

23'üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emirhan Aydoğan kullanırken, vuruşunda kaleci Emilijus Zubas yakın direğe doğru yönelen topu çelerek kornere gönderdi.

30'uncu dakikada Bursaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Özer Hurmacı, kaleyi çaprazdan gören bir noktada yerden vuruşunu yaptı, kaleci Emilijus Zubas yakın direğe gelen topu parmaklarıyla çeldi.

42'nci dakikada Bursaspor tehlike yarattı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Sedat Dursun, topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı yöneldi.

48'inci dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Pa Dibba'nın pasıyla topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahası çizgisinin önünde rakibini ekarte ederek önünü açtı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yapan Akyüz, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan topu filelerle buluşturdu: 1-1.

63'üncü dakikada Bursaspor tehlikeli gelirken, Ali Akman'dan aldığı pasla ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Recep Aydın, kontrolünün ardından sert vurdu, yan direkten oyun alanına dönen topa kaleci Emilijus Zubas sahip oldu.

69'uncu dakikada Adana Demirspor, Mehmet Akyüz'ün golüyle öne geçti. Cüneyt Köz'ün pas hatası sonrası araya giren Jakub Kosecki, bekletmeden pasını Mehmet Akyüz'e çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Akyüz, uygun açıyı bularak yaptığı vuruşla bir kez daha rakip ağları havalandırdı: 1-2.

72'nci dakikada kullanılan kornerde, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Joher Rassoul kafa vuruşunu yaparken, savunmada Emirhan Aydoğan çizgide müdahale ederek topun ağlarla buluşmasını önledi.

79'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Pa Dibba'nın pasıyla topla buluşan Hasan Kılıç, ceza sahası dışından vuruşunu yaparken, Sedat Dursun'a çarpan top kaleci Ataberk Dadakdeniz'i yanılttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- Bursa

Adana Demirspor, Cüneyt Köz, Bursaspor, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor: 1-3 - Son Dakika Spor

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