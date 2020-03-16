Adana Demirspor: 1-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor: 1-4 - Son Dakika Spor

Adana Demirspor: 1-4

6 saat önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk.

Adana Demirspor: 1-4, System.String[]

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk. 80 Doğukan), Kıvanç, Alperen, Cemali

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed - Tayyip Talha, Adil, Traore, Aias Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Volkan Şen (Dk. 59 Berk), Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin

GOLLER: Dk. 49 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Kıvanç (Eskişehirspor) - Dk. 62 Erkan Zengin (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Mehmet Feyzi, Kıvanç, Alperen, Erdal (Eskişehirspor) - Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında seyircisiz oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.

11'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Volkan Şen ceza sahası dışından sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-1.

35'inci dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahası içinden vuruşu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

49'uncu dakikada Bedirhan'n şutunda kaleciden dönen topu İbrahim Halil tamamladı: 1-2.

55'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Tayyip Talha, takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

57'nci dakikada Erkan Zengin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç topu ağlara gönderdi. 1-4.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik galibiyeti ile bitti.


Adana Demirspor, İbrahim Halil, Tanır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
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