Son Dakika Haberleri: Adana demirspor: 2-0
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Adana demirspor: 2-0

2 saat önce

STAT: Vakfıkebir İlçeHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi xxx, Nurettin Taşkesen xxx, Uğur Akalp xxxHEKİMOĞLU TRABZON: Gökhan xxx- Miraç xxx, Volkan xxx, Samet xx (Dk.84 Dede xxx), Bahadır xxx, Hakan xxx, Oğuzhan xxx (Dk.111 Mertcan x), Maksut xx (Dk.77 Emrullah xx), Musa Caner xx (Dk.

Adana demirspor: 2-0, System.String[]

STAT: Vakfıkebir İlçe

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi xxx, Nurettin Taşkesen xxx, Uğur Akalp xxx

HEKİMOĞLU TRABZON: Gökhan xxx- Miraç xxx, Volkan xxx, Samet xx (Dk.84 Dede xxx), Bahadır xxx, Hakan xxx, Oğuzhan xxx (Dk.111 Mertcan x), Maksut xx (Dk.77 Emrullah xx), Musa Caner xx (Dk.60 Taha Gür xx), Taha Balcı xxx, Talha xxx

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah xx- Tayyib Talha xx, Rassoul xx, Orhan xx (Dk.90 Mehmet x), Emre xx, Erdal x (Dk.55 Levent xx), Vedat xx, Carayol xx, Aosman xx (Dk.101 Musa x), Carayol xx (Dk.80 Tevfik x), Gladky xx

GOLLER: Dk.100 Dede, Dk.112 Hakan (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Hakan, Maksut (Hekimoğlu Trabzon), Gladky (Adana Demirspor)

TFF 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında sahasında konuk ettiği TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibini bir üst tura taşıyan golleri 100'üncü dakikada Dede ve 112'nci dakikada Hakan kaydetti. Adana Demirspor ise bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

- Trabzon

Adana Demirspor, Vakfıkebir, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
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