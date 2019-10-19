Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor: 2-1
Son Dakika Spor Adana Demirspor: 2-1

Adana Demirspor: 2-1

1 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin TuğralHATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.

Adana Demirspor: 2-1, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk. 74 Hamza xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (xx), Hamidou (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xx)(Dk. 81 Levent x), Sinan (xx), Stokes (xx), Mehmet (xx) (Dk.63 Orhan x), Berk (xx) (Dk. 73 Vedat x), Rassoul (x)

GOLLER:  Dk. 60 Selim, Dk. 84 Hamza (Hatayspor) - Dk.2 Sinan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR:  Sinan, Volkan, Kurtuluş, Emrullah (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.


- Hatay
Mustafa Kemal Atatürk, Volkan Bayarslan, Antakya, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı
Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu Terim, Falcao'ya sitem etmişti! Bugün idmana çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]