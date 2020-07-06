Adana Demirspor 2-2 Altay

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var