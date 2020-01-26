Adana Demirspor 2-2 Boluspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor 2-2 Boluspor - Son Dakika Spor

Adana Demirspor 2-2 Boluspor

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin TuğralAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk.

Adana Demirspor 2-2 Boluspor, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul


Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak


Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90 6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)


Adana Demirspor, Okan Alkan, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:56 
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