Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen ve şu ana kadar yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor hız kesmiyor.
Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yapan Adana Demirspor, bir büyük yıldızı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Mavi-siyahlılar, Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübünden ayrılan David Luiz ile görüştüğü belirtildi. Adana Demirspor'un 34 yaşındaki yıldız oyuncaya 2 yıllık kontrat önerdiği ve cevabı beklemeye geçtiği kaydedildi.
Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 14 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler - Son Dakika Spor