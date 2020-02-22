Adana Demirspor 4-2 Altınordu - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor 4-2 Altınordu - Son Dakika Spor

Adana Demirspor 4-2 Altınordu

21 dakika önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Kağan ÇalışırAdana Demirspor: Muhammed Şengezer (Dk. 78 Kurtuluş Yurt), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Aosman (Dk. 69 Sinan Kurt), Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk.

Adana Demirspor 4-2 Altınordu, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Kağan Çalışır


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer (Dk. 78 Kurtuluş Yurt), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Aosman (Dk. 69 Sinan Kurt), Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 85 Berk Yıldız), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin, Rassoul


Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Muhammed Mert (Dk. 87 Yusuf Yalçın Arslan), Ali Yaşar (Dk. 46 Kerim Alıcı), Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Furkan Çil, Okan Derici, Hüsamettin Yener, Sinan Osmanoğlu


Goller: Dk. 11 ve 84 Mehmet Akyüz, Dk. 22 Hasan Kılıç, Dk. 29 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 55 (Penaltıdan) ve 74 Hüsamettin Yener (Altınordu)


Sarı kartlar: Dk. 7 Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Dk. 24 Tarık Çamdal, Dk. 52 Traore, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Semih Güler (Adana Demirspor)


Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Semih Güler, Volkan Şen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:23 
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