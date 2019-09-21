Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1
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Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1

33 dakika önce

Bu sonuçla Adana Demirspor puanın 9'a yükseltirken, Bursaspor 9 puanda kaldı.

Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1, System.String[]

Bu sonuçla Adana Demirspor puanın 9'a yükseltirken, Bursaspor 9 puanda kaldı.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora), Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 90 2 Emre Nefiz), Samed Ali Kaya


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Rüştü Hanlı, Atanasov (Dk. 46 Özer Hurmacı), Shehu (Dk. 71 İsmail Çokçalış), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Igor (Dk. 46 Seleznov)


Goller: Dk. 9 Samed Ali Kaya, Dk. 11 Berk Yıldız, Dk. 37 Levent Ayçiçek, Dk. 90 3 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 85 Latovlevici (Bursaspor)


Kırmızı kart: Dk. 78 Burak Altıparmak (Bursaspor)


Sarı kartlar: Dk. 28 Sinan Kurt, Dk. 54 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Erdal Öztürk, Dk. 90 3 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 47 Latovlevici, Dk. 88 Aykut Akgün, Dk. 90 Selçuk Şahin (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

Adana Demirspor, Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:15 
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