Adana Demirspor 4 hafta sonra kaybetti

Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takıma dahil ettiği tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı.

Mehmet Akyüz gollerine devam ediyor

Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.

Akhisarspor gollerini Cikalleshi, Onur Ayık ve Bjarnason'un ayağında bulurken, Adana ekibi Volkan Şen ve Mehmet Akyüz 'le rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor 'a, 22. hafta maçında deplasmanda 2-1 kaybettikten sonra geçen 4 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik alarak zirve yarışından kopmayan Adana Demirspor, dün beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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